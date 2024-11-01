Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Пентагон объявил о поставке Украине нового пакета вооружений
Пентагон объявил о поставке Украине вооружения на 425 млн долларов
Вашингтон объявил о предоставлении Украине нового пакета вооружений стоимостью 425 млн долларов, включающего боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Согласно заявлению пресс-службы Пентагона, Украина также получит снаряды для ЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, а также боеприпасы для противотанковых систем TOW, передает ТАСС. Целый ряд противотанковых комплексов, таких как Javelin и AT-4, также будет передан в рамках пакета.
Пентагон включил в поставку средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами и боеприпасы класса «воздух – земля». В список оборудования вошли бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие и различные боеприпасы.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны. Вместе с тем экс-глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что США вряд ли предоставят Украине значительную военную помощь после выборов 5 ноября, отметив, что Конгресс, возможно, поддержит продажу оружия и восстановление бывшей советской республики, но основную роль должны сыграть европейцы.