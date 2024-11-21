NBC News: Трамп намерен провести изменения в США с беспрецедентной скоростью

Tекст: Александра Юдина

По данным телеканала, администрация нового президента США собирается проводить изменения с беспрецедентной скоростью, передает РИА «Новости».

«Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, какого вы еще не видели в истории», – заявил один из членов штаба Трампа.

Согласно материалу, в первый день после инаугурации Трамп планирует сосредоточиться на миграционной политике.

Ожидается, что 20 января он подпишет не менее пяти указов, направленных на решение миграционных вопросов.

NBC News полагает, что команда Трампа может закрыть две миграционные программы, введенные администрацией Джо Байдена, что может привести к тому, что более 1,3 млн легальных мигрантов будут вынуждены покинуть страну.

Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.