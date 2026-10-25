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Во Франции задержали более 1,3 тыс. участников протестов
Во Франции задержали более 1,3 тыс. протестующих
В ходе акций протеста во Франции число задержанных превысило 1,3 тыс. человек, сообщили в министерстве внутренних дел страны в воскресенье.
«По всей Франции было произведено 1314 задержаний», – говорится в сообщении ведомства, передает «Газета.Ru».
В МВД Франции уточнили, что данные предварительные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране. В субботу в ходе подавления беспорядков тяжелые ранения получили по меньшей мере два человека. В тот же день министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил о задержании около 1 тыс. человек.