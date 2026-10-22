Американские журналисты назвали три определяющих судьбу Украины события

The Atlantic: Выборы в США и саммит АТЭС определят дальнейшую судьбу Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судьба Украины может решиться благодаря американским выборам, а также двум крупным международным саммитам, передает RT со ссылкой на публикацию журнала The Atlantic.

Вторым ключевым моментом названы вероятные переговоры президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в середине ноября. Отмечается, что украинский вопрос может обсуждаться на этой встрече без участия представителей Киева.

Третьим важным событием, способным повлиять на ситуацию, авторы материала считают предстоящую встречу лидеров стран G20 в Майами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп назвал Украину темой возможных переговоров с Россией и Китаем.

В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в ноябре.

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф выразил надежду на возобновление контактов в таком формате.