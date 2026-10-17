Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Поврежденный в Луцке завод деталей для иномарок приостановил работу
Завод систем для иномарок в Луцке приостановил работу из-за повреждений
Завод немецкой компании Kromberg & Schubert в украинском Луцке, выпускающий кабельные системы для европейских автомобилей, временно прекратил производство после получения повреждений.
Предприятие производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche. О временном прекращении деятельности компания сообщила на своей странице в соцсети, передает ТАСС.
«Работа компании была приостановлена», – сообщило предприятие.
Накануне украинское издание «Страна.ua» писало о масштабном блэкауте после взрывов в Луцке. По информации издания «Инсайдер», в ряде районов города пропала вода.
Это второе поврежденное на Украине предприятие по выпуску автомобильного оборудования за последнее время. В пятницу поражен находившийся под управлением немецко-японской компании завод SEBN в Чорткове Тернопольской области, выпускавший электрооборудование для Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре.
В четверг в Луцке после серии взрывов произошел масштабный блэкаут.
В среду последствия ударов по металлургическим заводам назвали кошмаром для украинского бюджета.