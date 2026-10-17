Поврежденный в Луцке завод деталей для иномарок приостановил работу

Завод систем для иномарок в Луцке приостановил работу из-за повреждений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятие производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda и Porsche. О временном прекращении деятельности компания сообщила на своей странице в соцсети, передает ТАСС.

«Работа компании была приостановлена», – сообщило предприятие.

Накануне украинское издание «Страна.ua» писало о масштабном блэкауте после взрывов в Луцке. По информации издания «Инсайдер», в ряде районов города пропала вода.

Это второе поврежденное на Украине предприятие по выпуску автомобильного оборудования за последнее время. В пятницу поражен находившийся под управлением немецко-японской компании завод SEBN в Чорткове Тернопольской области, выпускавший электрооборудование для Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре.

В четверг в Луцке после серии взрывов произошел масштабный блэкаут.

В среду последствия ударов по металлургическим заводам назвали кошмаром для украинского бюджета.