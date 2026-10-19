Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Керамический завод Cersanit на Украине прекратил работу после взрывов
Forbes: Керамический завод Cersanit на Украине закрылся после взрывов
Глава компании Cersanit Збислав Адам Кровяк заявил, что керамический завод в городе Звягеле Житомирской области полностью прекратил работу из-за значительных повреждений технологической линии в результате взрывов.
Предприятие не подлежит восстановлению в нынешних условиях и полностью остановлено, передает ТАСС со ссылкой на издание Forbes. Как уточнил Збислав Адам Кровяк, в ночь на 16 октября здание завода и ключевые элементы технологической линии получили серьезные повреждения в результате взрывов.
Впервые предприятие пострадало от ударов 12 сентября. Тогда руководство предполагало, что польский производитель сантехники и керамики приостановит выпуск продукции в Звягеле как минимум на шесть месяцев.
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