Керамический завод Cersanit на Украине прекратил работу после взрывов

Forbes: Керамический завод Cersanit на Украине закрылся после взрывов

Tекст: Валерия Городецкая

Предприятие не подлежит восстановлению в нынешних условиях и полностью остановлено, передает ТАСС со ссылкой на издание Forbes. Как уточнил Збислав Адам Кровяк, в ночь на 16 октября здание завода и ключевые элементы технологической линии получили серьезные повреждения в результате взрывов.

Впервые предприятие пострадало от ударов 12 сентября. Тогда руководство предполагало, что польский производитель сантехники и керамики приостановит выпуск продукции в Звягеле как минимум на шесть месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

В начале месяца Минобороны прокомментировало атаки на украинские объекты фразой о победе.

Летом беспилотник повредил объект транспортной инфраструктуры в Николаеве.