У здания киевской администрации начался митинг за отставку Кличко

УНИАН: Возле администрации Киева начался митинг за отставку Кличко

Tекст: Мария Иванова

Участники акции недовольны тем, что градоначальник не обеспечил должную подготовку Киева к осенне-зимнему периоду, передает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

На митинг также пришла группа поддержки мэра. Сотрудники полиции попросили людей отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций, однако те отказались уходить. Протестующие заявили, что не возражают против присутствия оппонентов. Собравшиеся на Крещатике начали скандировать призывы к отставке.

Разногласия между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко усиливаются на фоне неподготовленности Украины к предстоящей тяжелой зиме. Во время выступления в Верховной раде на этой неделе мэр обвинил центральную власть в кампании вранья, блокировании средств на городские нужды и уничтожении местного самоуправления, а также потребовал ответа о неработающей системе противовоздушной обороны. В свою очередь Зеленский указывал на почти полное невыполнение городскими властями шагов для подготовки Киева к проблемам в энергетике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко выставил Владимиру Зеленскому счет за Киев.

На прошлой неделе Зеленский обвинил градоначальника в провале подготовки города к ударам по энергетике.

В августе Кличко раскритиковал назначенных главой государства руководителей районов Киева.