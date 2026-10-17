Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП
В Москве под Павелецким путепроводом произошло ДТП
В Москве на Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошла автомобильная авария, сообщает Дептранс столицы.
На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, что движение в сторону области затруднено. Заняты две полосы из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.