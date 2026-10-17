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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 11:25 • Новости дня

    На Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП

    В Москве под Павелецким путепроводом произошло ДТП

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на Варшавском шоссе под Павелецким путепроводом произошла автомобильная авария, сообщает Дептранс столицы.

    На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщает столичный департамент транспорта.

    Отмечается, что движение в сторону области затруднено. Заняты две полосы из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

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    15 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

    Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский суд Москвы приговорил Арама Никогосяна к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.

    «Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

    Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

    В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

    Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

    В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

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    14 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 1,5 тыс. человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве из бизнес-центра на Кутузовском проспекте эвакуировали более 1,5 тыс. человек из-за несанкционированного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщил представитель экстренных служб столицы.

    «Предварительно, произошло неправомерное включение пожарной сигнализации в здании бизнес-центра по адресу: Кутузовский проспект, 32», – приводит слова представителя экстренных служб столицы РИА «Новости».

    В целях безопасности из здания были выведены более 1,5 тыс. человек. Специалисты соответствующих служб устанавливают причину происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

    В начале прошлого месяца московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания.

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    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.

    Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

    Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.

    Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.

    Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.

    На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.

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    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

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    14 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о кибератаке на «Додо пиццу»

    Фигурант дела о кибератаке на «Додо пиццу» Фридман отправлен под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца».

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца». Обвиняемый Денис Фридман будет находиться под домашним арестом до 8 декабря 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Додо пицца» сообщила об утечке данных клиентов после кибератаки.

    Ранее на прошлой неделе хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa. В Дании произошла утечка личных данных почти 9 млн человек.

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    16 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    В Москве впервые в России пересадили спинной мозг

    Московские врачи впервые в стране провели операцию по пересадке спинного мозга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московском Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную операцию по трансплантации спинного мозга, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Уникальное хирургическое вмешательство, длившееся 12 часов, позволило пациенту, которому грозила полная неподвижность, получить шанс на восстановление, указал градоначальник в Max.

    В настоящее время прооперированный чувствует себя хорошо. Данная операция стала продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.

    Вмешательство было выполнено с участием китайских коллег в рамках трансфера медицинских технологий. Столичная медицина активно перенимает передовой мировой опыт и развивает международное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России решили расширить список органов для трансплантации. В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног. Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток.

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    16 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Москвич избил пассажира метро после столкновения на эскалаторе

    МВД: В московском метро задержали мужчину за избиение пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские полицейские задержали 32-летнего жителя столицы, который избил пассажира в переходе между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий Мост» из-за столкновения на эскалаторе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предварительно установлено, что в переходе со станции «Лубянка» на станцию «Кузнецкий Мост» между двумя мужчинами произошел конфликт из-за столкновения на эскалаторе. Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся», – пояснила Волк в Max.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили, им оказался 32-летний москвич, который уже признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве. В том же месяце подросток получил ножевое ранение в драке на севере города. В апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская».

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    14 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    Суд выписал Моргенштерна из проданной им квартиры в Москве

    Суд в Москве выписал Моргенштерна из квартиры по иску новой владелицы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Савеловский суд Москвы удовлетворил иск о снятии с регистрационного учета рэпера Алишера Моргенштерна (иноагент), который не выписался из квартиры после ее продажи.

    Новая собственница квартиры обнаружила, что артист не снят с регистрационного учета, несмотря на его обещания выписаться. По этой причине она обратилась в суд с требованием снять Моргенштерна с учета, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление суда.

    На заседании суда присутствовал только юрист истца, представители артиста не явились.

    В начале месяца защита Моргенштерна попросила списать штраф со спецсчета музыканта.

    В прошлом месяце приставы решили взыскать с него штраф более 8,2 млн рублей.

    В сентябре суд назначил дату слушаний о выселении рэпера из квартиры в Москве.

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    15 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Все аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером четверга уничтожили на подлете к Москве десять дронов. При этом в течение дня было уничтожено 80 украинских беспилотников.


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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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