Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Экс-пресс-секретарь Белого дома впервые прокомментировала уход с должности
Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария прокомментировала свой уход
Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария впервые прокомментировала свой уход с должности, выразив глубокую благодарность за возможность работать в команде президента США.
Ушедшая с поста представителя американской администрации Кэти Закария опубликовала в соцсети совместную с президентом США фотографию в его кабинете.
«Президент Трамп – добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек… Для меня было честью работать на него», – передает РИА «Новости» ее пост.
Ранее администрация США сообщила о переводе Закарии на новую должность. Она стала 37-м пресс-секретарем Белого дома и девятой женщиной на этом посту.
До назначения Закария работала советником по коммуникациям в управляющей социальной сетью Truth Social компании Trump Media & Technology Group. Она сменила Кэролин Левитт, покинувшую пост в августе, чтобы проводить больше времени с семьей. Первый брифинг Закарии во вторник продлился всего 14 минут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь Белого дома покинула пост через пять дней после назначения.
Она заявила об отсутствии нормальных туалетов в Китае.
Ранее американская администрация пригрозила увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга.