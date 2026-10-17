Туристка из Польши смертельно травмировала пьяного мужа в отеле Аланьи

Alanya Turk: Суд в Турции арестовал польку после смертельного падения мужа

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в районе Паяллар в Аланье, где женщина пыталась увести нетрезвого 60-летнего супруга в номер, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Alanya Turk.

Мужчина оказал сопротивление, в результате чего жена толкнула его. Турист потерял равновесие, ударился затылком об стену и впоследствии скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Местный суд постановил арестовать женщину на время следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российское генконсульство подтвердило гибель туриста при полете на параплане в Турции.