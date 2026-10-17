Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Туристка из Польши смертельно травмировала пьяного мужа в отеле Аланьи
Alanya Turk: Суд в Турции арестовал польку после смертельного падения мужа
Турецкий суд принял решение взять под стражу 54-летнюю гражданку Польши, которая случайно толкнула нетрезвого супруга в отеле Аланьи, что привело к гибели мужчины.
Инцидент произошел в районе Паяллар в Аланье, где женщина пыталась увести нетрезвого 60-летнего супруга в номер, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Alanya Turk.
Мужчина оказал сопротивление, в результате чего жена толкнула его. Турист потерял равновесие, ударился затылком об стену и впоследствии скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Местный суд постановил арестовать женщину на время следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российское генконсульство подтвердило гибель туриста при полете на параплане в Турции.