Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Ван И призвал Россию и Китай укреплять сплоченность в Евразии
Глава МИД КНР заявил о необходимости углублять взаимодействие Москвы и Пекина
Глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Москве и Пекину необходимо рука об руку укреплять сплоченность и взаимодействие на евразийском континенте.
Китай и Россия должны укреплять сплоченность и взаимодействие на евразийском континенте, передает РИА «Новости».
«Евразийский континент обладает широким пространством и многообразными цивилизациями. А на фоне текущих глубоких изменений международного порядка странам в регионе нам необходимо рука об руку углублять сплоченность и взаимодействие», – сказал Ван И в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В среду Лавров прибыл в Азербайджан, где в четверг примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая.
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