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Глава МИД Турции Фидан выразил надежду на встречу с Лавровым в Баку
Глава МИД Турции Фидан запланировал переговоры с Лавровым на саммите в Баку
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.
Турецкий министр рассчитывает провести переговоры с российским коллегой в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре.
По данным собеседника агентства, накануне главы внешнеполитических ведомств кратко пообщались стоя, а на четверг у них запланирована полноценная двусторонняя встреча.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Там же он договорился со своим китайским коллегой Ван И укрепить координацию в ООН.