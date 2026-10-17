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В Сербии захотели наказать журналиста ФРГ за призывы убивать русских
Сербы собрались заявить в полицию на журналиста ФРГ за призывы убивать русских
Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что представители сербской общественности могут подать заявление в полицию на корреспондента немецкой газеты за призывы к убийству русских.
В Сербии могут подать заявление в правоохранительные органы на корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, который публично призвал к убийству русских, передает ТАСС.
«Я предполагаю, что кто-то из нашей общественности подаст заявление в полицию, что я всячески приветствую», – заявил госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.
Он напомнил, что стал одним из немногих чиновников, осудивших неонацистское высказывание немецкого журналиста, и добавил, что ведомство не могло сделать большего. Матович выразил уверенность, что самым большим наказанием для западных СМИ станет полное разрушение их и без того скудной репутации среди сербской общественности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал вопрос журналиста об убийстве русских результатом русофобии.
Немецкий эксперт оценил слова журналиста-русофоба Мартенса о русских.
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