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В Италии анонсировали первый национальный день против русофобии
Первый национальный день против русофобии пройдет в Италии 27 июля, сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
Он отметил, что мероприятие станет ответом на отмену концерта дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Касерты, назвав это решение дискриминационным и русофобским актом со стороны итальянских властей, передает RT.
«В ответ на очередной дискриминационный, расистский и русофобский акт, совершенный итальянскими учреждениями, которые опозорились отменой концерта маэстро Гергиева в Королевском дворце Касерты, мы организуем первый в Италии национальный день против русофобии. Будет показан документальный фильм «Русофобия. История ненависти», произведенный RT, а также пройдут обсуждения и выступления», – заявил Лоруссо в беседе с телеканалом.
По его словам, к инициативе уже присоединились города Бари и Лука. Лоруссо ранее назвал решение об отмене концерта проявлением русофобии, замаскированной под защиту европейских ценностей.
Напомним, администрация Королевского дворца Казерты уведомила организаторов фестиваля об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева, не сообщив причин такого решения.