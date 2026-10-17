Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
ФНС ликвидировала последнюю общую компанию Бузовой и Тарасова
Налоговая служба закрыла совместный бизнес Бузовой и Тарасова
Федеральная налоговая служба официально закрыла компанию по продаже бижутерии, которая принадлежала певице Ольге Бузовой и ее бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову.
Налоговые органы официально ликвидировали компанию, принадлежавшую певице Ольге Бузовой и футболисту Дмитрию Тарасову, что окончательно разорвало последние юридические связи между бывшими супругами, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на канал
Совместное предприятие было основано в 2012 году. Бузова вместе с сестрой и Тарасовым зарегистрировала компанию для продажи бижутерии через сеть магазинов Bijoux Room.
После развода пары в 2016 году финансовое состояние бизнеса начало стремительно ухудшаться. В 2019 году компания отчиталась о миллионных убытках, а затем прекратила сдавать финансовую отчетность, после чего было подано заявление о ликвидации юридического лица.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФНС начала ликвидацию косметической компании блогера Карины Кросс. В июле налоговая служба заморозила счета компании музыканта Басты. В июне ведомство заблокировало счета компаний обвиняемого в мошенничестве Пашаева-младшего.