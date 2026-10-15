Иранская делегация покинула саммит в Баку во время речи президента Израиля

Tasnim: Иран покинул зал на саммите в Баку при выступлении президента Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские представители в знак протеста вышли из зала заседания на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку в момент начала речи президента Израиля Ицхака Герцога, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

Примеру иранской делегации, во главе которой находится заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, последовали дипломаты еще 12 государств. В их числе оказались представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана.

В настоящее время участницами СВМДА являются 28 стран. Мероприятие проходит 15 октября, российскую сторону на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Баку с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

В среду российский министр прибыл в азербайджанскую столицу на саммит СВМДА.

Дипломатическое ведомство официально анонсировало его участие в этом мероприятии.