В Турции задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ

Глава МВД Турции объявил о задержании почти 300 исламистов

Tекст: Мария Иванова

Спецслужбы Турции задержали 298 человек по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство*» (организация запрещена в России), передает ТАСС.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил, что операции проходили в течение двух недель в 47 провинциях, включая такие крупные города, как Адана, Анкара, Анталья, Измир, Мерсин и Стамбул.

«В результате операций, проведенных в течение двух недель в 47 провинциях подразделениями управления безопасности и жандармерии, задержаны 298 человек, подозреваемых в членстве в ИГ», – заявил министр на своей странице в соцсети X.

Среди задержанных есть подозреваемые не только во вступлении в ряды ИГ, но и в финансировании террористической группировки. Турецкие спецслужбы регулярно проводят подобные антитеррористические рейды.

По данным МВД Турции, за год в стране были задержаны около 4 тыс. человек с подозрением на связи с данной террористической организацией. Напомним, решение о запрете деятельности ИГ в России вынес Верховный суд России в декабре 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля турецкие силовики провели масштабную операцию, в ходе которой в Стамбуле, Анталье и других провинциях были задержаны 210 человек по подозрению в связях с ИГ (запрещена в РФ) и финансировании боевиков.

Ранее в провинции Хатай турецкие силовики задержали мужчину, находившегося в международном розыске по линии России за терроризм.

Между тем Владимир Зеленский назначил Наримана Джелялова, ранее осужденного в Крыму за подрыв газопровода, послом Украины в Турции.