Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.16 комментариев
Зеленский назначил послом в Турции осужденного за теракт в Крыму Джелялова
Зеленский назначил осужденного за теракт в Крыму Джелялова послом в Турции
Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Наримана Джелялова, ранее осужденного в Крыму по делу о подрыве газопровода, послом Украины в Турции.
О назначении Наримана Джелялова послом Украины в Турции сообщил сайт офиса Зеленского, передает РИА «Новости».
В декабре 2024 года Зеленский уже заявлял о планах назначить Джелялова, известного как заместитель председателя «Меджлис крымско-татарского народа*»(запрещенная в России организация).
Джелялов был осужден в Крыму за участие в подрыве газопровода в 2021 году. Власти России ранее признали «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией. Крымские татары на съезде в Симферополе лишили Джелялова права представлять их интересы и делать от их имени заявления.
Крымский политолог Сергей Галани отмечал, что Джелялов получил известность именно благодаря организации теракта на территории Крыма.
Напомним, 23 августа 2021 года в поселке Перевальное в Крыму произошел взрыв газопровода. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии.
Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод. Задержанные по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму дали признательные показания.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ