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В Турции задержали 210 подозреваемых в связях с ИГ
Турецкие силовики задержали 210 человек по подозрению в связях с ИГ
В ходе масштабной операции, охватившей Стамбул, Анталью и еще десятки провинций, турецкие силовики задержали 210 человек по подозрению в связях с ИГ (запрещена в РФ) и финансировании боевиков.
О задержании 210 подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство*» сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает РИА «Новости». По словам министра, операция проходила в течение двух недель в 49 провинциях, включая Стамбул и Анталью.
В рамках операции силовики задержали лиц, подозреваемых в членстве в ИГ и оказании финансовой поддержки боевикам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии заявили, что США перебрасывают боевиков ИГ на северо-восток страны, а турецкую разведку обвинили в похищении политического оппонента Эрдогана возле российских военных, при этом ранее были опубликованы доказательства массового бегства сторонников ИГ из лагеря во время турецкой военной операции.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ