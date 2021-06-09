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Афганские боевики убили десять сотрудников британо-американской НКО

9 июня, среда  |  Последнее обновление — 08:43  |  vz.ru
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Турецкую разведку обвинили в краже противника Эрдогана под боком у России

Митинг в Бишкеке - митингующие держат портреты Орхана Инанды AKIpress news/YouTube
Турецкие службы похитили в разных странах мира за последние годы десятки людей, и очередной такой случай прямо сейчас происходит в Киргизии. По крайней мере, в такую версию верят сторонники пропавшего главы сети турецких лицеев в Киргизии. Особенно странно эта история выглядит на фоне начинающегося визита президента Киргизии в Анкару. Подробности...
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    Митинг в Бишкеке - митингующие держат портреты Орхана Инанды    9 июня 2021, 08:36
    Фото: AKIpress news/YouTube
    Текст: Евгений Крутиков, Евгений Погребняк

    Турецкие службы похитили в разных странах мира за последние годы десятки людей, и очередной такой случай прямо сейчас происходит в Киргизии. По крайней мере, в такую версию верят сторонники пропавшего главы сети турецких лицеев в Киргизии. Особенно странно эта история выглядит на фоне начинающегося визита президента Киргизии в Анкару.

    Глава турецких лицеев в Киргизии Орхан Инанды пропал в Бишкеке еще 1 июня. Его автомобиль был найден с открытой дверью, телефон и другие ценные вещи остались нетронутыми. Жена Инанды Рейсан утверждает, что ее муж находится на территории посольства Турции в Бишкеке, где его пытают, вынуждая написать заявление об отказе от киргизского гражданства. В посольстве Турции, впрочем, это опровергают. В свою очередь, в Турции появляются публикации, в которых в похищении Орхана Инанды обвиняются уже киргизские власти.

    Сразу после объявления о пропаже Орхана Инанды на митинг у турецкого посольства в Бишкеке собрались выпускники и преподаватели лицеев «Сапат», ученики и их родители. Митингующие обвинили в произошедшем турецкие власти и потребовали освободить президента «Сапата». Кроме посольства, митингующие стали собираться и у здания киргизского Белого дома (дома правительства), требуя от властей не допустить незаконного вывоза гражданина Киргизии за пределы страны. Поскольку в бишкекском аэропорту «Манас» находится турецкий частный самолет, как его называют – «спецборт» из Турции, многие были уверены, что Инанды попытаются вывезти в Турцию именно таким образом.

    «История с похищением не только раздула антитурецкие настроения, но и спровоцировала митинги в столице, причем крупные по масштабу. - заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Бишкека Марс Сариев. - В «Сапате» училось более 20 тысяч человек, сейчас это влиятельные люди. Кроме того, около 90% детей киргизской элиты учится как раз в «Сапате». Теперь они все взбудоражены произошедшим и оказывают давление на власть для поиска похищенного».

    Инцидент даже вынесли на обсуждение Совета безопасности Киргизии, на которому обсудили пропажу Инанды. Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил МВД и Госкомитету нацбезопасности усилить поиски.

    Чем же так важен Орхан Инанды, если его поисками озаботилось высшее руководство Киргизии, а вся эта история грозит обернуться дипломатическим скандалом между Бишкеком и Анкарой? Скандалом тем более громким, что он произошел прямо накануне визита Жапарова в Анкару, который начинается 9 июня.

    «Себат» переименовали в «Сапат»

    Этнический турок Инанды с 2012 года является гражданином Киргизии, в которой он руководил сетью частных турецких учебных заведений «Себат». Эти школы построили и открыли люди, приближенные к известному турецкому проповеднику и оппозиционеру Фетулле Гюлену, ныне живущему в США. Кроме Киргизии подобные образовательные центры были открыты в более чем сотне стран (в том числе и России).

    После конфликта Гюлена и Реджепа Эрдогана последний потребовал от своих зарубежных коллег закрыть и передать турецкому правительству все эти образовательные учреждения. Особенно сильно давили на тюркские страны, поскольку развитие в них альтернативной пантюркистской идеологии грозило неприятностями для правящего в Турции режима. Киргизские власти отвергли эти требования, поскольку все «Себаты» были частными, заодно посоветовав Турции не вмешиваться во внутренние дела республики.

    В Киргизии приняли некоторые меры, похожие на попытку компромисса. «Себат» переименовали в «Сапат», а соучредителем этой образовательной сети стало министерство культуры Киргзиии. Тем не менее, турецкие власти на всех уровнях, от Эрдогана до посла в Бишкеке, продолжали требовать закрыть «Сапат» и передать его имущество для новосозданного турецкого госфонда «Маариф». Этот фонд создали специально для замены гюленовских образовательных учреждений по всему миру. Первая школа «Маарифа» в Бишкеке должна появиться в сентябре этого года.

    Традиция похищений

    Стоит сказать, что у подозрений о похищении Инанды турецкими спецслужбами есть весомые основания. По крайней мере, множество подобных инцидентов происходило и происходит до сих пор в ряде стран мира.

    Например, в 2018 году в столице Монголии трое неизвестных похитили Вейселя Аксая – руководителя местной образовательной сети «Себат».  Узнав о похищении, а также о том, что в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет, сторонники похищенного собрались в аэропорту и потребовали освободить Вейселя Аксая. Монгольские власти запретили самолету подниматься в воздух и тоже потребовали освободить руководителя «Себата». В итоге через несколько часов Аксая освободили.

    По различным подсчетам, количество похищенных за пределами Турции гюленистов варьируется от 31 до 200 начиная с 2016 года, то есть после попытки государственного переворота, в организации которой обвинили Фетуллу Гюлена. Цифру в двести человек называл в свое время министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Другие источники называют иные цифры, но тут дело в степени осведомленности источника. Например, швейцарские гюленистские организации насчитали 31 человека, которых турецкие спецслужбы похитили на территории Швейцарии - имея в виду только тех, кто проживал на территории Швейцарии или имел швейцарское гражданство.

    Список стран, где турецкая разведка (МИТ) проводила подобные акции, велик. Сулейман Сойлу говорил о двадцати странах. Достоверно можно перечислить Малайзию, Пакистан, Косово, Молдавию, Азербайджан, Украину, Габон и Мьянму. В последние пару месяцев к этому списку добавилась Кения, причем операцию в Найроби турки считают своим большим успехом, поскольку там был похищен любимый племянник Фетуллы Гюлена, Селахаддин, входивший в высшее руководство гюленистской организации FETO.

    Селахаддин Гюлен приехал в Кению абсолютно легально, но был задержан в аэропорту Найроби по ордеру Интерпола, который выдала Турция. Тем не менее, кенийский суд отказал в его экстрадиции и освободил Гюлена-младшего в зале суда. Он попытался спрятаться в Найроби, но турецкие агенты его вычислили, захватили и 6 мая доставили в Анкару. 30 мая ему официально было предъявлено обвинение, чем Турция по факту подтвердила его похищение.

    Некоторые страны напрямую сотрудничают с турецкой разведкой. Например, весной 2018 года в Косово при деятельном содействии местных «сил самообороны» были захвачены и увезены в Турцию шестеро местных гюленистов.

    Украинская СБУ открыто содействовала в 2018 году в аресте в Николаеве турецкого блогера Юсуфа Инана, имевшего украинское гражданство и женатого на украинке. Турецкие агенты непосредственно участвовали в его аресте и затем увезли прямиком в тюрьму в Мерсине. При этом чуть ранее в Одессе уже без содействия СБУ был в классическом стиле похищен турецкий бизнесмен-эмигрант Салих Заки Игит. Его также доставили в мерсинскую тюрьму, где в основном и содержат похищенных гюленистов.

    Были, правда, случаи и активного политического сопротивления со стороны стран, где проживают объекты внимания турецкой разведки.

    Например, еще при президенте Нурсултане Назарбаеве Анкара официально обратилась к казахстанским властям с просьбой выдать или депортировать из Казахстана всех учителей сети гюленистских школ. Ровно таких же, как в Киргизии. В итоге некоторые турки, не имевшие казахстанского гражданства, были депортированы в Турцию, где тут же оказались в мерсинской тюрьме. Остальные (примерно три десятка учителей и сотрудников сети гюленистских школ в Казахстане) забили тревогу, стали требовать защиты и даже предоставления им казахстанского гражданства. Нурсултан Назарбаев неожиданно встал на их сторону.

    «11 турецких преподавателей, чья вина в подготовке переворота была доказана, мы вернули на родину. Часть попросилась уехать в другие страны. Но у оставшихся нет никакой вины, — объяснял происходящее Назарбаев. — Если вы предоставите нам доказательства, тогда правоохранительные органы совместно должны рассмотреть этот вопрос, — обратился он к турецким властям. — Но сажать невиновных людей, связать их и передать вам мы не можем. Мы договорились, и я считаю, что мы эту проблему закрыли».

    Вплоть до США

    Иными словами, турецкая разведка с 2016 года гоняется по всему миру за гюленистами – от самого Фетуллы Гюлена и его приближенных до рядовых учителей сети школ. Похищения происходят по схожей схеме, которая включает в себя наружное наблюдение, установление личности, прослушивание разговоров, подкуп должностных лиц и прочие нелегальные действия на территории иностранных государств. Похищенным надевают им мешки на голову, засовывают в багажники машин и привозят в Турцию на частных самолетах. Там их ждет мерсинская тюрьма и в лучшем случае длительный срок заключения. Хотя некоторые просто пропадают навсегда. Анкара совершенно не стесняется этого и не скрывает результатов этой работы. Даже гордится и порой преувеличивает свои достижения.

    Это старая для Турции практика. Можно напомнить похищение в той же Кении в 1999 году лидера Курдской рабочей партии Абдуллы Оджалана. Интересный факт: специальным представителем по Ближнему Востоку президента США Билла Клинтона был тогда Энтони Блинкен, нынешний глава Госдепа. И именно Блинкен сделал тогда официальное заявление, что операция по захвату Оджалана была совершена с ведома президента Клинтона. Если разбираться в этой истории подробно, то станет ясно, что Оджалана разрабатывали явно при помощи американских и европейских структур, вынудив его посулами (например, изготовить ему фальшивый паспорт Южной Африки) покинуть комфортную Грецию и отправиться в Африку.

    В последние пару лет регулярно появляются слухи о возможной подготовке похищения и самого Фетуллы Гюлена, проживающего в США, штат Пенсильвания. И скорее всего эти слухи имеют под собой реальную основу, поскольку американцы несколько раз публично и по неофициальным каналам предостерегали Турцию от такого шага.

    Все эти похищения можно считать недружественными акциями по отношению к тем странам, на территории которых турецкие агенты гоняются за живыми людьми. И удивительно, что до сих пор ни одна страна никак не ответила на безобразия, творимые турецкой разведкой.

    «Похищение Орхана Инанды турецкими спецслужбами или, как вариант – по заказу турецких спецслужб – пока гипотеза. Но можно увидеть определенную логику в таких действиях, – заяавил газете ВЗГЛЯД эксперт по Средней Азии Александр Князев. По словам Князева, подобный прецедент в истории Киргизии уже был, когда в 1992 году узбекского оппозиционера похитили прямо на центральной площади Бишкека и вывезли в Ташкент.

    «Маловероятно, что подобное совершается без причастности местных спецслужб и политического руководства Киргизии.

    Сейчас готовится визит президента Садыра Жапарова в Анкару, где он рассчитывает на получение финансовых преференций. Деньги нужны просто катастрофически, а просить больше не у кого. Поездка Жапарова в Сочи в этом плане была безрезультативной, в Пекин его не приглашают. Можно предполагать, что турецким спецслужбистам необязательно нужно было бы лететь в Бишкек, достаточно договориться с местными коллегами», – полагает эксперт.

    С другой стороны, именно на фоне официального визита президента Киргизии в Турцию версия с похищением выглядит особенно странно. Ведь Инанды в любом случае – гражданин Киргизии, и открытые действия иностранных спецслужб выглядят оскорбительно по отношению к президенту Жапарову, который позиционирует себя как жесткий руководитель. В киргизской прессе уже звучат предположения, что если участие турецких спецслужб подтвердится, визит Жапарова в Турцию может быть сорван, турецкий посол – выслан, а уровень дипотношений между странами понижен.


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