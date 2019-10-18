Опубликованы доказательства бегства сторонников ИГ из лагеря во время операции Турции

В лагере беженцев у города Айн-Исс в Сирии, где содержатся семьи боевиков ИГ* (запрещена в России) и, по некоторым данным, сами участники террористической группировки, наблюдаются признаки заброшенности и пожара, утверждает израильская компания спутникового наблюдения ImageSat Intl.

«С самого начала операции Турции (в Сирии – прим. ВЗГЛЯД) ИГИЛ* использует ситуацию и спасается бегством», – говорится в сообщении ImageSat Intl в Twitter, где опубликованы спутниковые снимки палаточного городка.

Significant signs of fire and abandonment in the area of the #ISIS refugee camp in Ayn Issa, including the displacement of a large number of tents. Our assessment: since the beginning of #Turkey's #PeaceSpringOperation, ISIS is taking advantage of the situation and escaping.#ISI pic.twitter.com/TqGs3M8dUy — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 17 октября 2019 г.

Ранее СМИ сообщали о бегстве двоих бельгийских террористов.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с Соединенными Штатами.