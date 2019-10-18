Турция нарушила соглашение с США по Сирии

Вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на сирийский город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с Соединенными Штатами, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на курдские источники.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным в районе Рас-эль-Айна, передает ТАСС.

Канал «Аль-Арабия» в свою очередь сообщает, что боевики воюющих на стороне Анкары формирований вооруженной сирийской оппозиции атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в Рас-эль-Айн.

Ранее Reuters передавало, что в городе возобновились обстрелы и столкновения, слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими городскими кварталами.

В четверг США объявили, что договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 часов. Курды, по соглашению, будут выведены за зону безопасности, чего и добивалась Анкара.

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