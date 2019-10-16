Эрдоган объяснил свою позицию по действиям сирийской армии в Манбидже

Анкара не настаивает на том, чтобы турецкие военные присутствовали в Манбидже, главное, чтобы из этого региона ушли курдские формирования, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«У нас есть договоренности с Россией по Манбиджу, и когда мы встретимся с уважаемым (президентом Владимиром) Путиным, то мы с ним это обсудим. У нас нет такой цели – обязательно быть в Манбидже. У нас одна забота, пусть там будет хоть Россия, хоть (сирийский) режим, но террористы должны быть оттуда вычищены», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что отход курдов из Манбиджа ранее обещал обеспечить президент США Дональд Трамп.

«Он обещал в 90-дневный срок их оттуда вычистить. Прошло 1,5 года. Все на месте. Мы хотим вернуть эти земли их хозяевам, у нас нет желания там обосноваться», – добавил Эрдоган.

Президент Турции также рассказал, что в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии турецкие войска взяли под контроль территорию площадью 1 тыс. 220 кв. километров.

«Когда мы очистим от террористов зону шириной в 30-35 км от Манбиджа до границы с Ираком, операция «Источник мира» сразу же закончится. Нет силы, которая бы нас остановила», – сказал он.

Эрдоган обвинил страны Запада в двуличии в связи с критикой операции в Сирии. Он назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Исламское государство*» (запрещено в России) «проектами» недругов Турции.

«Наши союзники в лицо говорят одно, за спиной другое… РПК – это проект. Наши союзники предпочли действовать с YPG (силами самообороны сирийских курдов), а не с нами. Нас критикуют за эту операцию и даже требуют, чтобы мы ее остановили. Но 900 снарядов (со стороны YPG) по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто (из западных стран) не позвонил. Им нельзя доверять», – сказал Эрдоган.

По его мнению, «Исламским государством» управляют, как «куклой на веревочке», для того, чтобы создать хаос в регионе.

«Те страны, которые управляют ИГ*, сегодня делают вид, что они против него. Проблема не в ИГ, и даже не в РПК, а в том, что против нашего региона есть план-проект», – заявил турецкий лидер.

Эрдоган обвинил США в том, что они продолжают поставлять вооружения силам самообороны сирийских курдов. По его словам, через Ирак было доставлено 30 тыс. грузовиков с оружием.

«Также Европа их поддерживает. Террористы построили около 90 километров туннелей. Откуда они цемент получают? Его дает французская компания. Как вы это объясните? Они не могут это скрыть, все видно. Но им за это придется заплатить», – сказал Эрдоган.

Он обратился к странам НАТО, спросив, когда РПК и YPG «стали членами НАТО» и почему Анкара об этом не знает.

«Почему страны НАТО поддерживает YPG? Я призываю вас быть не против нас, а за нас», – добавил президент Турции.

При этом Эрдоган не исключил, что его намеченный на ноябрь визит в США не состоится.

«Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива, и скорее всего, визит состоится. Что касается моего визита в США, то мы оценим это после того, как пройдут переговоры с американской делегацией, которая сюда приедет. Потому что дискуссии, которые ведутся в конгрессе, касающиеся лично меня, моей семьи, моих коллег-министров, являются большим неуважением к Турецкой Республике», – сказал Эрдоган.

Между тем, сирийские войска вошли не только в Манбидж, но и в Ракку – там они оказались в среду впервые за пять лет.

Накануне Минобороны России опубликовало карту с ситуацией на северо-востоке Сирии.

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