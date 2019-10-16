Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

Отряды армии Сирии впервые за пять лет вошли в сирийский город Ракка и установили пункты наблюдения, сообщил военно-полевой источник.

«Передовые отряды сирийской правительственной армии вошли в Ракку впервые за пять лет и установили несколько наблюдательных пунктов в городе», – передает слова источника РИА «Новости».

Ранее сирийская армия также заняла Манбидж и ряд других населенных пунктов, которые до этого были подконтрольны курдам.

Предполагалось, что армия САР разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышлы до последнего КПП в Дерике.

Напомним, Ракку освободили от ИГ* в ходе кровопролитных боев коалиция США и сирийская оппозиция во главе с арабо-курдскими «Сирийскими демократическими силами».

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