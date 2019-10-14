Курды отказались пускать армию Сирии в свои города

Сирийская армия по соглашению с курдской автономной администрацией разместит подразделения на границе с Турцией и не станет заходить внутрь городов, заявил сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш.

Курдская автономная администрация официально заявила, что достигнуты договоренности с сирийскими властями о размещении армии Сирии на всей границе с Турцией для помощи в отражении атаки турецкой армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Hawar.

Вместе с тем сирийские власти до сих пор не делали официальных заявлений о передаче контроля над городами от курдской администрации Дамаску.

Аль-Мехбаш отметил, что соглашение является исключительно военным. «Сирийская армия разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышли до последнего КПП в Дерике», – заявил аль-Мехбаш.

По его словам, соглашение не предполагает нахождение армии внутри городов. Курдская автономная администрация продолжит работать в прежнем режиме, поскольку соглашение не касается управления районами.

В понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска зашли в город Айн-Исса в провинции Ракка в северной части арабской республики.

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