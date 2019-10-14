Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

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14 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Россия богатеет на американских ошибках

Косвенной причиной успеха энергетического сектора России стали американские санкцииФото: Максим Стулов/Ведовости/ТАСС
Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты. Подробности...
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Вооруженные силы учатся беречь военную технику

На российских военных аэродромах самолеты по-прежнему мокнут под дождем и снегомФото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и
информации Минобороны России/ТАСС
Вооруженные силы, похоже, начинают пересматривать свой традиционный подход к тому, как должна храниться и оберегаться военная техника. Есть признаки того, что и к самолетам, и к кораблям в российской армии начинают относиться более бережно. Почему это настолько важно, особенно в современных условиях? Подробности...
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Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
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России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Если раньше в закон о полиции вносились изменения, расширяющие и уточняющие права полиции, то сейчас Госдумой рассматривается законопроект, расширяющий права граждан. Подробности...

Россия переполнена сокровищами

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наша страна буквально переполнена сокровищами! Россия – настоящая пещера Аладдина. Мне вообще кажется, что оцифровка и опубликование российских музейных коллекций станет едва ли не главным событием всемирной истории искусств XXI века. Подробности...
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      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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              Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

              Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу    14 октября 2019, 14:46
              Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию?

              В понедельник флаги Сирийской Арабской Республики были подняты над государственными учреждениями в курдских городах Хасеке, Камышли, Айн-Исса, Табка и других населенных пунктах, а до этого войска завершили размещение в западных окрестностях города Манбидж, который расположен в 85 километрах от провинциального центра Алеппо.

              Это стало возможным в результате договоренностей, достигнутых накануне между курдской автономной администрацией и Дамаском, суть которых заключается в размещении сирийских войск вдоль границы с Турцией.

              Напомним, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и террористической группировки ИГ*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по ряду населенных пунктов, после чего войска начали наземное наступление.

              Параллельно с этим США, ранее поддерживающие курдов, заявили о выводе своих войск из тех районов, куда стремятся турки. Но уже в понедельник их постигла неудача. По словам главы Пентагона Марка Эспера, американские военные оказались в «ловушке» – теперь они зажаты между турецкими войсками, которые двигаются на юг, и сирийскими войсками, которые идут на север.

              Таким образом, как ранее и предсказывала газета ВЗГЛЯД, сирийскому лидеру Башару Асаду удалось заключить выгодную сделку с курдами, тем самым расширив контроль над суверенной территорией арабской республики. И это в полной мере совпадает с интересами России.

              Но как быть с риском прямого военного столкновения между сирийскими и турецкими войсками? Например, советник турецкого президента Ясин Актай уже поспешил заявить, что Турция даст отпор сирийским вооруженным силам в случае боестолкновения на границе двух стран. Он также добавил, что у Эрдогана крайне недовольны сделкой между курдами и Дамаском, назвав ее «враждебной» для Анкары.

              Однако, по мнению директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, Дамаск не мог «смотреть дальше, как Турция просто-напросто пожирает километры сирийской территории». «Потому курды поступили правильно, обратившись к сирийскому правительству за помощью. А Дамаск правильно поступил, договорившись о нюансах с курдами. Лучше поздно, чем никогда», – сказал Багдасаров газете ВЗГЛЯД.

              При этом он усомнился в том, что турецкая армия сможет противостоять армии Асада, подкрепленной курдскими соединениями. Эксперт напомнил, что не так давно в ходе операции «Оливковая ветвь» турецкие войска при абсолютном превосходстве в численности и поддержке авиации «еле-еле за три недели прошли 18 километров, перебив немалую часть своего командного состава».

              «А сейчас, когда армия Асада будет объединена с курдами, для турок все может закончиться плачевно. И в таком случае Дамаск начнет задумываться над тем, чтобы освободить другие территории, которые оккупированы турецкими войсками», – спрогнозировал Багдасаров.

              На этом фоне из Европы все громче звучат призывы к Эрдогану прекратить военную операцию в Сирии. «Франция будет наращивать свои дипломатические усилия в тесной координации со своими партнерами для обеспечения немедленного прекращения нынешнего наступления Турции», – говорится в понедельничном заявлении Елисейского дворца. Кроме того, в Париже заявили о необходимости запретить экспорт вооружений в Турцию. Схожей позиции придерживаются в Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландах, Швеции и ряде других стран Европы.

              В это же время, как пишет британская газета Guardian, из-за действий Эрдогана ведущие державы Запада вынуждены объединиться, а единственный способ закончить конфликт – поддержать Башара Асада. Но, по мнению Федора Лукьянова, разброс мнений на Западе в отношении Асада свидетельствует об отсутствии у Европы целостной внешнеполитической позиции.  

              «Отсутствие политики рано или поздно приводит к тому, что тот, у кого ее нет, начинает метаться из стороны в сторону, оказываясь то в одном, то в другом лагере. Это позиция Европы. От нее звучали заявления о демократии, правах человека, стабильности, но по сути – ничего не было. В результате, когда есть набор идеологических догм и отсутствует политический потенциал – получается то там, то сям», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

              «Но тут можно говорить о другом: между Европой и Турцией расширяется пропасть, которая была намечена уже давно. К тому же сейчас Турция в ярости оттого, что Европа резко осуждает операцию и вводит ограничение на торговлю оружием, грозя санкциями», – добавил эксперт.

              «Что касается самого Асада, то куда интереснее обратить внимание на Лигу арабских государств, откуда звучат явственные голоса с предложением вернуть Сирию в эту организацию. Это продиктовано тем, что арабские страны не могут координировать свой подход из-за давления неарабских Турции и Ирана. Но по сути – это признание победы Асада, поскольку ведущие страны ЛАГ всего пару лет назад говорили, что Асад не имеет права называться руководителем», – заключил Лукьянов.

              В России же о ситуации на севере Сирии высказываются весьма дипломатично. Так, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что военная операция, с одной стороны, усложнила ситуацию в регионе, с другой – поспособствовала налаживанию диалога курдов с Дамаском. Сенатор уверен, что «риск открытого турецко-сирийского конфликта невелик, поскольку у Анкары, судя по всему, нет намерения силой захватить сирийские территории».

              «Цели президента Эрдогана вполне прозаичны: в турецких пограничных районах скопились более 3,5 млн сирийских беженцев, и Анкара рассчитывает переселить хотя бы миллион из них на те земли, на которых она сейчас проводит свою военную операцию», – сказал Косачев, добавив, что Россия последовательно выступает за активизацию диалога между всеми участниками конфликта.

              А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном столкновении Сирии и Турции, заявил, что в Москве «не хотели бы думать о таком варианте», давая понять, что Кремль продолжает контролировать ситуацию в регионе.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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