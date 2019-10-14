В Совфеде оценили риск открытого турецко-сирийского конфликта

Военная операция Турции на севере Сирии с одной стороны усложнила ситуацию в регионе, с другой – привела к определенным последствиям, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

На своей странице в Facebook он отметил, что турецкая операция поспособствовала налаживанию диалога курдов с Дамаском.

Сенатор уверен, что «риск открытого турецко-сирийского конфликта невелик, поскольку у Анкары, судя по всему, нет намерения силой захватить сирийские территории».

«Цели президента Эрдогана вполне прозаичны: в турецких пограничных районах скопились более 3,5 млн сирийских беженцев, и Анкара рассчитывает переселить хотя бы 1 млн из них на те земли, на которых она сейчас проводит свою военную операцию», – добавил Косачев.

В воскресенье представители курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском касательно размещения сирийской правительственной армии вдоль границы с Турцией.

В тот же день власти Сирии решили направить войска на север страны для противодействия Турции, к вечеру сирийская армия вошла в город Манбидж, находящийся под контролем курдов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии. После этого турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД