Турецкие войска вошли в сирийский Телль-Абъяд

Сухопутные турецкие подразделения вошли в сирийский город Телль-Абъяд на границе с Турцией.

ВС Турции стали продвигаться к Телль-Абъяду ночью с четырех направлений. К настоящему времени в городе не видно позиций вооруженных курдских отрядов, которые находились там до начала операции «Источник мира», передает ТАСС со ссылкой на газету «Миллиет».

Одновременно с этим возобновились удары в городах Камышлы, Рас-эль-Айн и в расположенных рядом с ними деревнях.

Также сообщается, что турецкие войска ликвидировали пять членов курдских «Сил народной самообороны». Вдоль границы постоянно курсируют истребители, боевые и разведывательные беспилотники.

Тем временем курдские «Силы демократической Сирии» сообщили, что подбили четыре турецких танка у границы Телль-Абъяда. Согласно утверждению курдского представителя, погибли пять турецких военнослужащих.

По информации Минобороны Турции, в ночь на четверг подразделения республики нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии. Как пишет Hurriyet, в 90 тыс. мечетей в Турции прозвучал призыв к молитве, приуроченный к операции и победе турецких сил.

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска намерены самостоятельно создать зону безопасности, подавив сопротивление курдов, которых считают террористами.

После этого города Рас-эль-Айн и Эт-Телль-эль-Абьяд, а также дамба Мансура в провинции Эль-Хасаке подверглись авиаударам турецких военных. Появились первые раненые и убитые среди мирных жителей.