Турция начала бомбить еще один город в Сирии

Турция начала наносить авиаудары еще по одному сирийскому городу – Эт-Телль-эль-Абьяд.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Ранее Сирийское телевидение сообщило, что операция турецких военных началась с нанесения авиаударов по городу Рас-эль-Айн.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана». Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.