Эрдоган назвал целью операции в Сирии сохранение ее территориальной целостности

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью военной операции в Сирии является защита территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Сирийское телевидение сообщило, что операция турецких военных началась с нанесения авиаударов по городу Рас-эль-Айн.

Эрдоган в среду заявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана».