Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии.

Операция получила название «Источник мира», заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».

Действия турецких военных направлены против «Рабочей партии Курдистана» и против ИГ*, добавил он.

В субботу Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии, в среду СМИ сообщили, что турецкие войска пересекли границу с САР в регионе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России.