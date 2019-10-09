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Газпром заработает на отказе Белоруссии от российского топлива

Построенная Россией АЭС сократит экспорт газа в Белоруссию Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Запуск в Белоруссии АЭС, построенной на российские кредитные средства, приведет к сокращению экспорта российского газа в страну, заявил белорусский министр энергетики. Получается, что российский атом начинает конкурировать за рубежом с отечественным газом. Однако потери от экспорта газа Белоруссии для российского монополиста не существенны. Более того, он может даже выиграть на этом. Подробности...
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При вербовке депутата Госдумы ФБР нарушило законы разведки

Депутат Юмашева возмущена действиями ФБРФото: Владимир Гердо/ТАСС
Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву после поездки в США, где прямо во время прохождения паспортного контроля столкнулась с безобразным поведением сотрудников ФБР. Депутата пригласили побеседовать – и беседа эта очень напоминала весьма примитивную попытку вербовки. А это, в свою очередь, вызывает массу вопросов о том, почему ФБР действовало именно таким образом. Подробности...
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Жизнь российских заключенных изменит контрразведчик

Новым главой ФСИН стал экс-начальник красноярского УФСБ Александр Калашников Фото: УФСБ по Республике Коми
Новым начальником всех российских тюрем стал чекист с говорящей фамилией Калашников. Примечательно, что новый шеф ФСИН никогда раньше не служил в этой системе, зато известен тем, что упек за решетку на семь лет одного из прежних руководителей ФСИН – по обвинению во взятках. Сможет ли 55-летний генерал ФСБ Калашников очистить систему, репутация которой в последние годы была испорчена целой чередой скандалов? Подробности...
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Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

Курдские боевики обладают богатым военным опытом, хорошим снаряжением и высоким боевым духомФото: Rodi Said/Reuters
Турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как защищать курдов отказался их прежний союзник – США. Перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России. Эксперты предостерегают Россию от вмешательства в турецко-курдский конфликт. Не исключено, что из военной операции Турции Москва сможет извлечь значительную пользу. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Новая свобода слова – заткнуть, забанить, удалить

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Осталась без Facebook-страницы. Девять тысяч читателей, семь лет жизни, миллион текстов и воспоминаний – безвозвратно удалены. Цензура. А на тех, кто не считает жителей Донбасса людьми, цензура не распространяется. Подробности...
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В чем проблема поколения, выросшего в мире «Убера» и доставки еды

Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ, директор Института политических исследований НИУ ВШЭ
Инфантильность молодежи – не только вина родителей, это еще и следствие того, как меняется мир. Студенты, выросшие с телефоном в руке, не понимают, почему нельзя нажать две кнопки и получить работу, а потом нажать еще одну и ее отменить. Подробности...
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Россия освободилась от комплекса ученика Запада

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Период внешнеполитической реабилитации и эмансипации России, затянувшийся на долгие четверть века, завершился даже на риторическом уровне. Теперь мы не только делаем, но и думаем и говорим самостоятельно. Подробности...
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    Американцы бегут из Сирии

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              Вторжение Турции в Сирию может принести выгоду России

              Курдские боевики обладают богатым военным опытом, хорошим снаряжением и высоким боевым духом   9 октября 2019, 14:04
              Фото: Rodi Said/Reuters
              Текст: Юрий Зайнашев,
              Оксана Борисова

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              Турецкие войска начали вторжение в Сирийский Курдистан. Это произошло после того, как защищать курдов отказался их прежний союзник – США. Перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России. Эксперты предостерегают Россию от вмешательства в турецко-курдский конфликт. Не исключено, что из военной операции Турции Москва сможет извлечь значительную пользу.

              Подразделения Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует операцию по созданию зоны безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника. «Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», – сообщил знакомый с ситуацией источник.

              Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции».

              В ночь на среду руководитель управления администрации президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун обратился к сирийским курдам, отметив, что «они могут либо сдаться, либо мы остановим их попытки пресечь наши усилия» по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ*, передал в среду ТАСС. «Военные Турции совместно с Сирийской свободной армией в самом скором времени пересекут границу Турции и Сирии», – предупредил чиновник.

              Курдские формирования из «Сил демократической Сирии» (СДС) дадут отпор турецким войскам. «Мы будем сопротивляться. Мы воюем уже семь лет и готовы продолжать воевать еще столько же», – заявил американской газете «Нью-Йорк Таймс» командир курдов в составе СДС Мазлум Кобани. По его мнению, Соединенные Штаты своим решением об отводе войск демонстрируют двойственность своей политики по отношению к курдам. Кобани призвал американский народ «оказать давление на своих политиков и военных в целях прекращения нападения со стороны Турции».

              Во время видеоконференции с полевыми командирами СДС спецпредставителю президента США Джеймсу Джеффри пришлось выслушать обвинение в предательстве, сообщил в среду «Коммерсантъ». «Вы продали нас!» – заявил один из курдских полевых командиров и покинул комнату переговоров. «Мы привыкли к тому, что нас предают наши иностранные партнеры», – приводит газета слова другого командира.

              Накануне ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии, а турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Ракке. В Дамаске такие действия расценили как агрессию и нарушение суверенитета Сирии. В субботу президент Турции Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. Во вторник в Пентагоне объявили, что вывели американские войска из района предполагаемого наступления. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что выгнать американцев с севера Сирии Эрдогану фактически помогли российские С-400. В тот же день руководство сирийских курдов выразило готовность к диалогу с Дамаском и Москвой.

              Эмиссар сирийских курдов в России Джавад Мухаммад подтвердил, что в Сирийском Курдистане готовы к переговорам с Москвой и Дамаском в случае ухода американцев из региона. «Мы обращаемся к Дамаску с открытыми объятиями. У нас постоянно сохраняется диалог с ним. Нет никакой границы между нами. Между нами есть постоянная связь», – заявлял он в интервью газете ВЗГЛЯД. Эмиссар считает, что армия правительства Сирии должна присоединиться к борьбе курдов «против турецкой агрессии».

              Мухаммад напомнил, что курдская делегация несколько лет назад уже и приезжала на переговоры в Россию, и никогда потом не отказывалась вести такой диалог. Что касается шансов на то, что возможный союз России и Сирийского Курдистана может стать элементом давления на Эрдогана, то Мухаммад отметил, что в регионе остается много факторов, «которые мешают этому».

              «В связи со стратегическим положением Турции никто не хочет поддерживать курдов.

              На самом деле наше дело правое, и мы очень надеемся на поддержку России. Мы все любим Россию и исторически очень связаны»,

              – сказал Мухаммад. В то же время он уверен, что американцы все равно не уйдут из Сирии. «Они отступят примерно на пять километров от зоны патрулирования, и на этом вся турецкая операция закончится. Вчера Трамп заявил, что разрушит экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным. Поэтому сами турки сейчас в раздумьях. Они могут отложить операцию в Сирии», – надеется Джавад Мухаммад.

              На северо-востоке Сирии с 2016 года де-факто действует самопровозглашенная Демократическая Федерация Северной Сирии (ДФСС), она же Сирийский Курдистан, она же – Рожава. Столица федерации – город Эль-Камышлы. Защищают самопровозглашенную республику различные формирования. Самыми боеспособными среди них слывут отряды СДС, которые открыто поддерживают американцы. СДС, предположительно, насчитывают около 25 тыс. курдских и около 5 тыс. арабских ополченцев. Там же, в Курдистане, находится и американский контингент.

              Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов считает, что Москва сейчас ни в коем случае не должна обещать защиту курдам.

              «Отношения с Турцией в данный момент многократно важнее. Не надо вмешиваться в курдский вопрос. Надо всячески способствовать тому, чтобы курды приближались к позиции, что единственная возможность для них обеспечить свою долгосрочную безопасность – это договориться с Дамаском. Например, курды признают юрисдикцию Дамаска (а за Дамаском стоит Москва). А Дамаск берет на себя обязательства по обеспечению безопасности курдских районов, в первую очередь от турецкого вторжения», – заявил Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

              При этом он напомнил, что переговоры по этому поводу уже начинались минувшим летом, когда турки также грозили масштабным вторжением.

              «Тогда были контакты курдских руководителей с представителями Башара Асада об условиях договора. Это России было бы, конечно, очень кстати. Российская задача – прежде всего, обеспечить максимальный суверенитет властей Дамаска над территорией страны. Но нам самим вмешиваться еще и в этот совершенно безнадежный узел с курдами нельзя ни в коем случае», – отметил эксперт.

              Москва утром в среду подтвердила, что будет всячески содействовать началу переговоров между курдами и Дамаском. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможную операцию Турции. Дипломат добавил, что действия США в Сирии полны противоречий и отражают недоговороспособность. Лавров отметил, что в ходе визита в соседний Иракский Курдистан на этой неделе обсуждал непоследовательность поведения США в регионе с руководством автономии.

              «Они крайне встревожены тем, что такое легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать», – цитирует министра РИА «Новости».

              Впрочем, Лавров тоже не исключает, что американские войска все равно останутся в Сирийском Курдистане. «Дональд Трамп уже действительно много раз заявлял, что он будет выводить свои войска из Сирии и из других стран. Потом эти заявления каким-то образом спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее», – подчеркнул он.

              Похоже, у США есть договоренности с турками, подозревает Федор Лукьянов – американцы дают туркам некий карт-бланш, но ограниченный. «Не думаю, что речь идет о полной сдаче курдов. Какой бы ни был Трамп и его соратники, они, в общем, понимают – мало ли как дальше обернется», – отметил собеседник. Лукьянов предположил, что у Москвы тоже существуют коммуникации на теневом уровне с Анкарой на тему того, какие именно позиции турки займут в Сирии. «И судя по тому, что накануне состоялся разговор Сергея Шойгу с коллегой в США Марком Эспером, коммуникации на эту тему поддерживаются и с американцами.

              Не исключено, что Россия сможет извлечь пользу из ситуации, в первую очередь, попытавшись решить наконец проблему Идлиба – другого региона Сирии, до сих пор остающегося под контролем недобитых джихадистов, которых Эрдоган обещал изгнать оттуда своими силами еще год назад.

              «Проблема Идлиба очень острая, Турция не способна ее решать, хотя вроде как подписывалась на это, – рассуждает Федор Лукьянов. – Думаю, что в обмен на определенное вхождение Турции в Сирию, на создание пресловутой буферной зоны Россия может запросить большую свободу рук в Идлибе, в первую очередь для сирийской армии. Ну и для себя», – констатировал политолог.

              Все понимают, что рано или поздно вопрос придется решать, считает Федор Лукьянов, «а для этого нужно, чтобы Турция хотя бы не мешала». Однако для Турции просто взять и сдать Идлиб невозможно – и по внутриполитическим соображениям, и соображениям безопасности. «Но если Эрдогану удастся сосредоточить всеобщее внимание на том, как Турция грандиозно теснит террористов-курдов и создает зону безопасности, то тему Идлиба можно будет немножко задвинуть», – пояснил Лукьянов.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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