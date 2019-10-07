ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии

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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с ТрампомФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Самая зажиточная страна социализма рассыпалась за 362 дня

Антон Любич, экономист
70 лет назад основана Германская Демократическая Республика. С точки зрения сортов сыра, колбасы и пива на прилавках – самая зажиточная и благополучная страна в истории мирового социализма. Подробности...
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Медийный шабаш вокруг Украины пора прекращать

Глеб Простаков, журналист
В какой-то момент красная линия была перейдена. Любые разговоры о братском народе теряли смысл. Ведь не может же, в самом деле, братский народ жить во враждебном государстве. Подробности...
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Ошибка выжившего мертвого не научит

Алексей Алешковский, сценарист
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Только она дает гарантии выживания. Подробности...
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    Зеленскому опять вставляют палки в колеса

    Главные проблемы российской медицины

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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии

              7 октября 2019, 22:39

              Текст: Антон Никитин

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              ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке, сообщил ливанский телеканал Al Mayadin.

              По его информации, удары были нанесены по району Телль-Тавиль, передает ТАСС.

              Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

              В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить экономику Турции», если Анкара сделает что-то «недопустимое».

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

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