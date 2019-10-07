ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии

ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке, сообщил ливанский телеканал Al Mayadin.

По его информации, удары были нанесены по району Телль-Тавиль, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить экономику Турции», если Анкара сделает что-то «недопустимое».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД