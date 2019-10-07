США отвели силы от сирийско-турецкой границы

Силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, говорится в распространенном в понедельник заявлении арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы».

«Вопреки усилиям с нашей стороны с целью избежать военной эскалации с Турцией и всем действиям, проведенным нами для создания безопасности на границе, и всего сделанного нами в данном направлении, США отвели свои войска с пограничных с Турцией территорий, а Турция сейчас готовится к оккупационной операции на северо-востоке Сирии», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Командование СДС предупредило, что турецкая военная компания крайне отрицательно скажется на борьбе курдов с террористической группировкой ИГ* (запрещена в России) и уничтожит все что было сделано для стабильности за последние годы.

«Мы в СДС не отказываемся ни на минуту от самообороны и призываем наш народ из всех конфессий – курдов, ассирийцев и арабов сплотить ряды и встать на защиту нашей родины против турецкого агрессора», – говорится в заявлении.

Президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил о начале вывода войск США с сирийских территорий, где Турция будет проводить операцию по созданию зоны безопасности, передает ТАСС.

«После наших переговоров (с президентом США Дональдом Трампом), которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывод (американских) войск, как и обещал господин президент. Сейчас наши компетентные органы ведут работу (по этому направлению)», – сказал Эрдоган в аэропорту в Анкаре перед вылетом в Сербию.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция собирается самостоятельно провести операцию по созданию зоны безопасности в Сирии.

Напомним, ранее в понедельник в Белом доме заявили, что вооруженные силы США не будут поддерживать турецкую операцию на севере Сирии.

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