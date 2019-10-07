США отказались поддержать операцию Турции на севере Сирии

Вооруженные силы США не будут поддерживать турецкую операцию на севере Сирии, заявил Белый дом.

Американская администрация заявила, что «силы США, которые победили местный «халифат» ИГ* больше не будут находиться в непосредственной близости», передает РИА «Новости».

Белый дом подчеркнул, что ответственность за боевиков, взятых в плен за последние два года, ложится на Анкару.

США отметили, что европейские страны отказались забрать и предать суду своих граждан, присоединившихся к ИГ*. Вашингтон тоже не собирается тратить деньги на содержание этих боевиков, передает ТАСС.

Сообщение администрации США было распространено после телефонного разговора лидеров двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Напомним, Эрдоган заявлял, что Турция собирается самостоятельно провести операцию по созданию зоны безопасности в Сирии.