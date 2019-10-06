Эрдоган высказал Трампу претензии к США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава американского государства Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган и Трамп «обменялись мнениями» по вопросу создания так называемой зоны безопасности на севере Сирии. Анкара считает создание такой зоны необходимым из-за угрозы со стороны сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана, которых турки объявили террористами, передает РИА «Новости».

Зона безопасности также нужна для возвращения домой сирийских беженцев, заявил Эрдоган.

Он высказал президенту США обеспокоенность в связи с тем, что «американские военные чиновники не выполняют договоренности» Анкары и Вашингтона.

Сообщается, что «в следующем месяце» Эрдоган отправится в США «по приглашению Трампа».