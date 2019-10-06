Турция направила дополнительные войска к границе с Сирией

К границе с Сирией направлены дополнительные турецкие войска и техника, сообщило местное телевидение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Пресс-служба Пентагона заявила, что наилучший вариант действий – создание работающего «механизма безопасности», а «несогласованная военная операция Турции» грозит «подорвать общие интересы».