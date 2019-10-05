Эрдоган объявил о намерении действовать в Сирии самостоятельно

Турция в ближайшие дни может начать операцию по созданию зоны безопасности в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

Эрдоган заявил, что «самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой» является создание в Сирии зоны безопасности.

«Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]», – приводит его слова ТАСС.

Турецкий лидер заявил, что вооруженные силы страны готовы провести операцию в арабской республике. Подготовка завершена, необходимый инструктаж проведен, добавил он.

Ранее Эрдоган заявлял, что турецкая армия может начать внезапное наступление к востоку от Евфрата в Сирии для создания зоны безопасности. Кремль потребовал от Турции соблюдать суверенитет Сирии.