Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая армия может начать внезапное наступление к востоку от Евфрата в Сирии для создания зоны безопасности.

«Мы можем прийти внезапно однажды ночью», – сказал турецкий лидер, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Отмечается, что Эрдоган дважды произносил эту фразу перед военными операциями в Сирии «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Ранее правительство Сирии заявило, что Дамаск будет иметь право на «контрмеры», если США и Турция не выведут с сирийской территории свои войска.

До этого сообщалось, что Турция и США собрались вместе создать постоянные военные базы в Сирии.