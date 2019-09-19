Турция и США собрались вместе создать постоянные военные базы в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара собирается создать совместные с США военные базы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, чтобы проводить патрулирование в этом регионе.

«Мы построим базы для патрулирования на востоке от Евфрата. Если мы это сделаем, и террористы оттуда уйдут, это будет большая победа. После этого мы остановимся? Нет. Наша цель – на протяжении всей границы создать зону шириной 30-40 километров для обеспечения безопасности нашей страны. А затем отправить на родину сирийских граждан, которые находятся у нас», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что базы будут общими с американскими войсками.

«Мы хотим, чтобы они были постоянным», – сказал Акар.

По его словам, число баз будет определяться «в зависимости от ситуации на местности».

«В Идлибе у нас есть наблюдательные пункты. За Евфратом базы для патрулирования будут быть похожи на те, которые есть в северном Ираке», – заявил министр.

Он указал, что если США будут затягивать переговоры, то Турция готова создать военные базы на северо-востоке Сирии самостоятельно.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция через две недели начнет операцию на северо-востоке Сирии, если с США не удастся договориться по зоне безопасности.