Эрдоган анонсировал скорое начало операции на северо-востоке Сирии

Турция через две недели начнет операцию на северо-востоке Сирии, если с США не удастся договориться по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нашу работу с США по зоне безопасности надо закончить как можно скорее. Если через две недели не будет результата, мы реализуем наш план действий в этой зоне», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

Президент Турции добавил, что в понедельник в Анкаре на трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран по Сирии были приняты важные решения. Главным он назвал тот факт, что стороны смогли «придать новый динамизм» в политическом процессе урегулирования.

«Одобрен состав конституционного комитета, устранены все разногласия. Обменялись мнениями о ситуации в Идлибе, о том, как предотвратить новую волну беженцев», – добавил президент Турции.

Ранее в Анкаре прошли переговоры Турции и США по созданию безопасной зоны. Была достигнута договоренность о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Дамаск выступает категорически против этого соглашения, считая его нападением на суверенитет и территориальную целостность республики.

В понедельник прошел трехсторонний саммит по Сирии в Анкаре. Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо разделение САР на зоны влияния.