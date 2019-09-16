Путин заявил о продолжении переговоров по вооружениям с Турцией после успеха по С-400

Россия и Турция успешно взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества, после С-400 ведутся переговоры по новым перспективным вооружениям, заявил президент России Владимир Путин.

«Углубляются военно-технические связи, выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 «Триумф», идут переговоры по новым перспективным вооружениям», – передает слова Путина РИА «Новости».

Также он сообщил, что Россия и Турция договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах.

Кроме того, Путин заявил, что Москва, Анкара и Тегеран готовы всячески содействовать скорейшему началу работы в Женеве Конституционного комитета Сирии.

«Список участников комитета полностью согласован при самом активном участии стран-гарантов. Теперь необходимо, чтобы конституционный комитет как можно скорее начал свою деятельность в Женеве. Россия, Турция и Иран готовы этому всячески содействовать, сохраняя за астанинским форматом ведущую роль в сирийском урегулировании», – заявил Путин.

Президент России выразил надежду, что работа конституционного комитета Сирии окажет решающее воздействие на урегулирование ситуации в стране.

При этом Путин не исключил, что экстремисты могут сорвать работу конституционного комитета Сирии.

«Есть ли здесь угрозы? Я их уже назвал, во-первых, это возможные провокации со стороны экстремистов, которые, на мой взгляд, попытаются сорвать работу этого процесса. Они не заинтересованы в окончательном урегулировании, они зарабатывают на другом, они на войне зарабатывают. Но для этого и существует в том числе и наша тройка – для того, чтобы купировать эти угрозы», – заметил российский лидер.

«Очередная, пятая, встреча глав государств астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла весьма продуктивно и успешно», – подчеркнул Путин.

По его словам, достигнута договоренность об очередных астанинских консультациях, которые пройдут в октябре в Нур-Султане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Анкара не допустит появления террористов в создаваемой на границе с Сирией зоне. Также он предложил сделать там «город для беженцев».

«Для беженцев там надо создать город для их жизни, чтобы они занимались садоводством и земледелием. Объяснил коллегам, что нужно создать для них инфраструктуру. Необходимо предотвратить образование террористического коридора», – сказал Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция самостоятельно сформирует зону безопасности на северо-востоке Сирии, если Анкара не достигнет в течение двух недель соглашения с США, передает ТАСС.

«Считаю, что появилась новая надежда для разрешения этого вопроса, для обеспечения территориальной целостности, спокойствия и стабильности в этой стране», – заявил Эрдоган по итогам переговоров.

Он указал, что недопустимо оказывать поддержку террористическим организациям под предлогом борьбы с «Исламским государством*» (запрещено в России).

Роухани заявил, что в Идлибе увеличилось присутствие «Джебахт ан-Нусры» (запрещена в России).

В заявлении, принятом лидерами трех стран, говорится, что следующий, шестой по счету, саммит по Сирии пройдет в Иране. Также в заявлении говорится, что военные удары Израиля по Сирии усугубляют напряженность в регионе.

Путин ранее также заявил о недопустимости разделения Сирии на сферы влияния.

В понедельник президент России работает в Анкаре. Он провел отдельные встречи и с Эрдоганом, и с Роухани.