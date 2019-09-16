Путин начал встречу с Роухани

Президент России Владимир Путин встретился в Анкаре с президентом Ирана Хасаном Роухани, который также прилетел на трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса.

Ожидается, что Путин обсудит с Роухани укрепление торгово-экономических связей, также будут обсуждаться вопросы международной повестки дня: Сирия, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, передает РИА «Новости».

Встреча проходит на фоне обострения ситуации в Персидском заливе в связи с атакой дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. США предположили, что атаку провели не хуситы, а Иран.

Сообщалось, что тему атак на саудовские НПЗ Путин с Роухани также поднимут.

Путин прибыл в Анкару в понедельник. Он уже успел провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.