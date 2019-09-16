Путин прибыл в Анкару

Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию, где в понедельник примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Нынешние переговоры в Анкаре станут уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, передает РИА «Новости».

Самолет Путина приземлился в Анкаре: Президент России прилетел на трехсторонний саммит по Сирии pic.twitter.com/4yk9qN8HpC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 16, 2019

Ранее в Кремле сообщали, что тема атак на предприятия Saudi Aramco может обсуждаться на переговорах Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана.