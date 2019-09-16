В Кремле не исключили обсуждения атак на Saudi Aramco на встречах Путина в Анкаре

Тема атак на предприятия Saudi Aramco может обсуждаться на переговорах российского лидера Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, в Анкаре, сообщил пресс-секретарь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам», – приводит его слова ТАСС.

«Можно предположить, что эта тема будет затронута», – добавил Песков.

На вопрос о том, планирует ли Россия нарастить добычу нефти на фоне атаки на саудовские НПЗ, Песков призвал подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Представитель Кремля напомнил, что в Саудовской Аравии планируют начать восстанавливать объем добычи в самое ближайшее время.

«Поэтому надо просто дождаться, как это получится у саудитов, и дальше очень внимательно следить за развитием событий на нефтяном рынке», – сказал пресс-секретарь президента. «Безусловно, он очень часто подвержен влиянию», – добавил Песков.

В ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что вынужденное сокращение более половины нефтедобычи Саудовской Аравией – около 5% мирового предложения, – как ожидается, будет коротким, но шокирующим.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.