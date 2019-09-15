Атака дронов взорвет мировой рынок нефти

Воздушный удар беспилотников хуситов по важнейшим энергообъектам Саудовской Аравии и резкие заявления США в адрес Ирана могут обернуться новой полномасштабной войной на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже признала потерю половины нефтедобычи. Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель и новый глобальный экономический кризис.

В воскресенье Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи из-за террористических атак дронов на нефтяную компанию компании Saudi Aramco . Нападение на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, а также НПЗ, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что в результате атак нефтедобыча Saudi Aramco сократилась на 50%. Кроме того, по его данным, «теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ».

При этом речи о скором восстановлении добычи пока не идет: телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники сообщил, что сроки измеряются не сутками, а неделями.

Примечательно, что ответственность за нападение признали йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы). Однако в США не поверили в эту версию или обвинили в причастности к атакам Иран. Вашингтон уже успел и пригрозить Ирану сокрушительным ударом по нефтяным объектам, которые должны повлиять на «дурное поведение» Тегерана.

Иран тем временем угроз США не испугался и напомнил, что американские военные объекты находятся под пристальным вниманием. В частности, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что речь идет о двух базах США и одном американском корабле.

«База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки, мы бы ударили по ним», – приводит его слова РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что атака дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии были актом войны. Которая может перейти в полномасштабный конфликт в случае исполнения угроз США в адрес Ирана. Долгосрочное сокращение добычи нефти тем временем приведет к росту цен на черное золото, и тогда стоимость может составить более 100 долларов за баррель.

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Президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что ситуация гораздо серьезнее, чем может показаться. Все это рискует обернуться вполне реальным кризисом, отметил он.

«Атака йеменских хуситов при помощи десяти беспилотников на два саудовские НПЗ серьезно подрывает энергобезопасность в мире. Ситуация очень тревожная, потому что в отличие от других случаев, никто ничего не отрицает. Потенциально возникает вполне реальный кризис. Хуситы взяли на себя ответственность, то есть это акт войны. Который затрагивает такую важную сферу международной жизни, как глобальное нефтеснабжение. Естественно, что США и крупные страны игнорировать это не будут. Потенциально возникает очень опасная ситуация – не придуманный кризис, а вполне реальный», – сказал политолог.

В то же время он добавил, что обвинения и угрозы Ирану со стороны США уже никого не удивляют. «Обмен такими угрозами в общем-то рутина в отношениях США и Ирана. Но слова будут как всегда сильнее действий, как это обычно бывает. Трамп известен как человек, который удары наносить не любит. Особенно те, которые реально приведут к последствиям. Пока это останется на уровне риторики. Однако все понимают, что может последовать опасная эскалация», – добавил Лукьянов.

По его мнению, сейчас было бы полезно развернуть дипломатическую инициативу с целью недопущения эскалации как в нефтяной сфере, так и в отношениях Саудовской Аравии и Ирана.

«Это даже следует сделать России, потому что у нее хорошие отношения и с Ираном, и с Саудовской Аравией», – считает эксперт.

По словам политолога, в устойчивой нефтяной сфере заинтересованы все: «США не просто так обещали возместить «любые перебои на нефтяном рынке». Они могут выдать на рынок часть своих ресурсов и резервов. Мы с Саудовской Аравией в последние годы очень плотно работаем, чтобы сделать нефтяной рынок управляемым и стабильным. А такие фортеля никому не нужны», – сказал эксперт.

Тем временем политолог из Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов отметил в Telegram-канале, что «роевые атаки» беспилотников малого размера станут самым вероятным оружием будущего против инфраструктурных объектов. «Наземные системы ПВО, уничтожающие такие эскадрильи, еще только развиваются, а про эффективные воздушные дроны - истребители мы слышим только на некоторых выставках. Поэтому, какое-то время наши энергообъекты, той же нефтянки, тоже будут в опасности. Они все наружного размещения и их опасные технологические элементы не бронированы. У всех - нет зонтиков ПВО, а вся защита рассчитана на физическое проникновение с земли», – написал эксперт.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров заявил газете ВЗГЛЯД, что развитие ситуации и потери зависят от того, насколько быстро Саудовская Аравия вернется к добыче на прежнем уровне.

«В течение нескольких дней добыча будет гораздо ниже, чем была, в этом нет ничего страшного. Потому как есть очень большие запасы, в том числе в США и Японии. Если же ситуация будет ухудшаться, то последствия будут серьезные», – сказал эксперт.

Назаров отметил, что Вашингтон своими угрозами в адрес Ирана только ухудшает ситуацию на рынке нефти. Исполнение угроз может повторить рост цен, который наблюдался во время войны против Ирака.

«Призывы США могут обострить ситуацию. В прошлый раз, когда США развязали войну против Ирака, цены сильно скакнули. Это может повториться, если США начнут полномасштабную операцию против Ирана. Вероятность оценить невозможно, вещь непредсказуемая.

Пока администрация Трампа свои угрозы не исполняла, как это было в случае с КНДР. И по Китаю их риторика обостряется, но мне кажется, они просто хотят максимально ужесточить свою позицию для переговорного процесса. Они не хотят идти до конца, а просто хотят запугать. Будем надеяться, что в отношении Ирана то же самое, а не подготовка к войне, которую нельзя исключать», – сказал политолог.

Если же США исполнят свои угрозы, то здесь роль сыграет еще и реакция Ирана. Но если они будут бомбить нефтяные объекты, это будет началом войны, отметил эксперт.

Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов заявил газете ВЗГЛЯД, что по нефтяному сектору саудитов был нанесен мощный удар. Однако России ситуация может сыграть на руку.

Он пояснил, что экономическая реакция в связи с событиями в Саудовской Аравии – разная. Ее можно разделить на реакцию инвесторов в краткосрочном и долгосрочном периоде.

«Добыча нефти в Саудовской Аравии упала после атаки дронов. А это подстегнет рынок на рост цен. То, насколько была сокращена добыча, очень будет заметно для нефтяного рынка. Угрозы нападения на нефтяные объекты Ирана не улучшают ситуации. Рынок не будет если что готов к существенному росту цен на нефть. Так как темпы роста мировой экономика замедлились, спрос упал, перспектив роста тоже пока нет», – сказал экономист.

При этом он подчеркнул, что России снижение добычи нефти в Саудовской Аравии сыграет на руку.

«Это будет плюсом для нас в краткосрочной перспективе, потому что рост цен на нефть позволит увеличить денежные накопления, ведь ЦБ активно закупает валюту для Минфина. В такой период эти закупки могут быть рекордными, это позволит сформировать резервы в ускоренном темпе. А это может способствовать решению Минфина по снижению квазифискальной нагрузки, но здесь многое будет зависеть о того, насколько рост закупок будет весомым», – пояснил Алисенов.

В то же время эксперт добавил, что США не заинтересованы в росте цен на нефть, поэтому вряд ли они нанесут удары по нефтяным объектам Ирана. Он также отметил, атака дронов в Саудовской Аравии была неслучайной.

«Она могла быть спланирована для того, чтобы запустить ужесточение санкционного режима против Ирана, так как предыдущие попытки США добиться этого от мирового сообщества особо не увенчались успехом. А это событие уже может стать поводом для удара по Ирану, и реакция Запада уже не будет такой жесткой. Потому что Запад тоже не заинтересован в росте цен и тарифов на нефть, так как темпы роста мировой экономики замедляются, в том числе в еврозоне.

Если же удары по иранским нефтяным объектам все таки нанесут, то цены на топливо взлетят до небес. Этот шаг несет колоссальные риски. Тегеран в таком случае ответит, будет широкомасштабный конфликт, который спровоцирует огромный рост цен. Тогда речь будет идти о цене гораздо выше 100 долларов за баррель», – заключил эксперт.

Его мнение разделяют аналитики и трейдеры Reuters. По мнению экспертов, после атаки дронов в Саудовской Аравии цены могут подскочить на 5-10 долларов за баррель в первый же торговый день. В долгосрочной перспективе цены могут подняться и до 100 долларов за баррель.