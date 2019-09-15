Иран назвал цели для ударов на случай войны с США

Под прицелом иранских военных находятся две американские базы и один корабль США на Ближнем Востоке. По ним будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, война могла бы начаться, если бы американская сторона отреагировала на сбитый военными Ирана беспилотник.

«База аль-Удейд (расположенная в Катаре), база аз-Зафра (расположенная в ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе находятся под прицелом, а в случае ответа со стороны Америки, мы бы ударили по ним», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Хаджизаде отметил, что все корабли и базы США, расположенные в пределах 2 тыс. километров, находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Слова иранского высокопоставленного военного прозвучали на фоне обращения американского сенатора Линдси Грэма, который призвал изменить «дурное поведение» Ирана с помощью сокрушительного военного удара по нефтеперерабатывающим предприятиям республики.

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