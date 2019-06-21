Сбитый Ираном американский беспилотник оказался экспериментальным образцом

Сбитый иранскими военными американский беспилотник – это экспериментальный образец RQ-4A BAMS-D (Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator), сообщают американские СМИ.

Издание The Drive предположило, что скорее всего уничтоженной машиной был BAMS-D – беспилотный демонстратор-наблюдатель. При этом на базе него могли отрабатывать технологии для применения другого дрона MQ-4C Triton.

Машина относится к БПЛА типа HALE (High-Altitude Long Endurance), имеющим большую автономность в полете на больших высотах, пишет The Aviationist. При этом BAMS-D более приспособлен к разведке, наблюдению и рекогносцировке над морскими пространствами.

При этом The Drive отмечает, что BAMS-D умеет подлетать к объектам противника, оставаясь незамеченным, в том числе в условиях плохой погоды.

Иранские военные в четверг сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ об атаке на Иран, но отменил его за 10 минут до удара.