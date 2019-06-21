Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до начала атаки

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ударить по иранским объектам и отменил его за 10 минут до начала атаки.

Трамп в своем Twitter заявил, что отмененный удар должен был стать возмездием за сбитый ранее беспилотник.

«Я спросил, сколько погибнет [из-за удара]. 150 человек, ответил мне генерал. За 10 минут до удара я остановил его. [Такая атака] непропорциональна сбитому дрону», – написал американский лидер.

При этом Трамп заверил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Он добавил, что расторгнутый Совместный всеобъемлющий план действий, принятый при предыдущем президенте США Бараке Обама, был «ужасной сделкой».

«Обама пошел на отчаянную и ужасную сделку с Ираном – дал им 150 млрд долларов плюс 1,8 млрд долларов в наличных деньгах. У Ирана были большие проблемы, и он выручил их», – сказал Трамп.

Он напомнил, что расторг это соглашение и наложил санкции. «Сегодня они [Иран] гораздо более слабая нация, чем в начале моего президентского срока», – заключил Трамп.

Отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.