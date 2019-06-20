США решили направить на Ближний Восток ЗРК Patriot и авиацию

Вашингтон направит на Ближний Восток ЗРК Patriot, беспилотники и военные самолеты, сообщила представитель Пентагона Ребекка Ребарич.

Она рассказала, что в состав сил, которые США направят в регион, войдут 1 тыс. человек, «батальон Patriot, пилотируемые и беспилотные разведывательные самолеты, военные самолеты и самолеты поддержки, а также другой сдерживающий потенциал».

При этом в Пентагоне утверждают, что не стремятся к конфликту с Тегераном, но «готовы защищать» силы и интересы США, передает РИА «Новости».

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил конгрессменам, что американская разведка не сомневается в ответственности Ирана за нападение на танкеры в Оманском заливе. Хук утверждает, что «все те, кто ознакомился с данными разведки, однозначно заявляют, что Иран стоит за этими атаками», передает ТАСС.

Он заверил, что Белый дом не хочет вести военные действия против Ирана. По словам Хука, «никто не должен сомневаться в стремлении (США) к миру». Для этого требуется заключить «всеобъемлющее соглашение».

По мнению Хука, США «представили иранскому народу возможность более светлого будущего». Он считает, что американское давление на Тегеран «приносит результаты».

Как заявил Хук, политика США «носит экономический и дипломатический характер», а вот Иран «отреагировал на это насилием», хотя «должен реагировать на дипломатию дипломатией, а не террором, кровопролитием и шантажом».

Напомним, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана.

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